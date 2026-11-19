NervGen Pharma hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at