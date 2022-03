Nervöser Handel an den Börsen - Öl vor Opec+ über 110 Dollar

Frankfurt (Reuters) - Der Krieg in der Ukraine hinterlässt an den Börsen immer tiefere Spuren. An den Aktienmärkten ging es am Mittwoch aus Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen gegen Russland hin und her.

Drohende Lieferausfälle trieben die Preise im Rohstoffsektor, während die Flucht aus russischen Vermögenswerten anhielt.

Der Dax legte am Vormittag eine Berg- und Talfahrt hin und stand zuletzt mit 13.936 Punkten 0,2 Prozent höher. Der EuroStoxx50 lag ein halbes Prozent im Plus bei 3783 Punkten. Zuvor hatten beide mehr als ein Prozent verloren. Den Anlegern werde immer bewusster, dass "Europas Wirtschaft sehr deutlich unter den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges leiden dürfte und dass die inflationären Auswirkungen des Krieges den Euro weitaus mehr beschädigen könnten, als andere G10-Währungen", sagte Commerzbank-Stratege Ulrich Leuchtmann. Das drückte den Euro mit 1,1062 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mai 2020. Die rasant steigenden Energiepreise treiben die Inflation in der Euro-Zone auf einen neuen Rekordwert und bringen auch die EZB zusehends in Zugzwang, ihren noch immer lockeren Kurs zu straffen.[L8N2V52RQ]

RUSSLAND-ASSETS UNTER DRUCK

An der Moskauer Aktienbörse fand unterdessen erneut kein Handel statt. Der Rubel blieb unter Druck. Ein Dollar verteuerte sich auf der elektronischen Handelsplattform EBS auf 112 Rubel. "Derzeit muss man wohl den Rubel-Markt als de facto nicht-existent bezeichnen", sagte Leuchtmann. "Es gibt - so unterstelle ich - keine Rubel-Wechselkurse in dem Sinn, dass zu diesen Kursen ein normaler Austausch von Rubel gegen andere Währungen stattfindet." Für die Devise bestehe die Gefahr, längerfristig vom Welt-Devisenmarkt verbannt zu werden.

Russland droht Analysten zufolge auch Gegenwind von Anlegern, die sich nach ökologisch, sozialen und Governance-Faktoren (ESG) orientieren. "Es gibt die Ansicht im Markt, dass die ESG-Branche zu diesem Konflikt Stellung beziehen sollte", sagten die Analysten von JP Morgan. Einige dieser Investoren könnten beschließen, Russland als "uninvestierbar" einzustufen.

ROHSTOFF-RALLY HÄLT AN

Vor einem Treffen des Ölkartells Opec und seiner Verbündeten (Opec+) stieg der Preis für die Rohöl-Sorte Brent um sechs Prozent. Mit 111,38 Dollar je Barrel (159 Liter) lag er auf dem höchsten Stand seit Anfang Juli 2014. Die Tatsache, dass der Ölpreis auf die Freigabe strategischer Reserven durch die Internationale Energieagentur nicht mit Abschlägen reagiert habe, sei erschreckend, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Brokerhaus CMC Markets. Einige Anleger hoffen auf eine deutlichere Ausweitung der Fördermengen durch die großen Exportländer. Insidern zufolge wird das Kartell aber an seiner bisherigen Politik festhalten und die Quoten wie in den vorangegangenen Monaten um 400.000 Barrel pro Tag anheben. Einige Staaten haben wegen maroder Förderanlagen Probleme, die bisher festgelegten Mengen zu erreichen.

Der Run auf Palladium hielt an. Das unter anderem in Autokatalysatoren verwendete Metall verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 2672 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Auf Russland entfallen 40 Prozent der weltweiten Palladiumproduktion. Auch andere Metallpreise stiegen stark an. Aluminium markierte in London ein Rekordhoch von 3535 Dollar je Tonne.

AUTOSEKTOR IM AUSVERKAUF - RÜSTUNGSWERTE FESTER

Unter die Räder gerieten europaweit Auto- und Autozulieferer-Aktien. Papiere von VW fielen um 2,5 Prozent. Finanzwerte gingen auf Achterbahnfahrt, nachdem sich Russlands größtes Bankhaus Sberbank aus dem europäischen Markt zurückzieht. Aktien des Solartechnikkonzerns SMA Solar brachen nach einem Ergebnisrückgang in 2021 um bis zu 23,8 Prozent ein. "Die bereits herabgesetzten Jahresziele sind nun auch nicht erreicht, das ist eine riesige Enttäuschung", sagte ein Händler.

Im Rüstungsbereich tätige Unternehmen profitierten hingegen weiter von den geplanten zusätzlichen Milliardenausgaben für die Bundeswehr. Aktien von ThyssenKrupp legten 3,7 Prozent zu, Hensoldt stiegen um mehr als dreizehn Prozent, Airbus standen 2,7 Prozent höher.

Bayer waren einen Tag nach ihrer Bilanzvorlage gefragt. Nach diversen Kurszielanhebungen von Analysten kletterten die Aktien um mehr als drei Prozent.

