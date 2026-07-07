CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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07.07.2026 23:15:00
Nervous About the Stock Market? These 7 Words From Warren Buffett Might Change Your Mind.
Warren Buffett is well-known for his track record of successful long-term investing. He's also known for his nuggets of investing wisdom.Anybody who's worried that stock prices might be hitting unsustainable levels will likely take solace in some of his original advice.It's no surprise that Buffett takes a bit of a contrarian view of the markets. A lot of people try to chase the latest hot stock or recent winners. Buffett looks for value. He looks for stocks that are on sale, yet have durable business models to back them up. The former CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) has never owned the most exciting portfolio, but his results speak for themselves.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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