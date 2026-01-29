NESCO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NESCO hat am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 14,85 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,48 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NESCO 2,07 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at