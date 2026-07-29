NESCO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NESCO hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 14,19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,55 Prozent auf 2,12 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at