NESCO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NESCO hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,21 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NESCO ein EPS von 12,58 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,04 Prozent auf 2,52 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,92 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

NESCO hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 58,58 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 53,25 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat NESCO in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 27,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,32 Milliarden INR im Vergleich zu 7,32 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at