NESCO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NESCO hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 14,93 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NESCO 16,88 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,28 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at