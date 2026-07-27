Neste informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Neste hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,050 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,99 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,51 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 6,25 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at