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27.07.2026 06:31:29
Neste legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Neste hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Neste -0,030 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 6,96 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 36,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,576 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 7,16 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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