Neste mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Neste hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber -0,180 EUR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Neste 4,95 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,57 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,190 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,120 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Neste im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,02 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 20,61 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,527 EUR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 19,15 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at