Neste stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Neste hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,04 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at