Neste vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Neste hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR gegenüber -0,050 EUR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Neste 5,16 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,02 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at