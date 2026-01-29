Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|
29.01.2026 21:58:42
Nestlé auch betroffen: Danone ruft Babynahrung wegen Giftstoff-Verdachts zurück
In Säuglingsprodukten wird ein Giftstoff entdeckt, der Übelkeit und Erbrechen auslösen kann. Möglicherweise ist aufgrund dessen auch schon ein Baby gestorben. Jetzt ruft Danone Chargen seiner Aptamil-Nahrung zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
