Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
18.11.2025 19:49:00
Nestlé darf umstrittenes Perrier-Wasser weiter vermarkten
Die Nestlé-Marke Perrier ist in einen Skandal um illegal aufbereitetes Mineralwasser verwickelt. Französische Verbraucherschützer wollten deshalb gegen das Unternehmen vorgehen. Ein Gericht lehnte einen entsprechenden Antrag ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
