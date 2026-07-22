Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
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22.07.2026 15:30:50
Nestlé nears deal to sell stake in €5bn Perrier unit
Swiss group races to agree terms with Platinum Equity for water business, whose brands include San PellegrinoWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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