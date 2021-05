Nestlé reagiert auf schlechte Bewertung der Lebensmittelprodukte

Mit dieser Stellungnahme reagierte der Schweizer Nahrungsmittelhersteller auf Medienberichte, wonach in einem internen Dokument eingeräumt wurde, dass ein großer Teil seiner Produkte nicht den Gesundheitskriterien entspricht.

Das Unternehmen überprüfe sein gesamtes Portfolio, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte die Financial Times am Montag berichtet, das Unternehmen habe in einem internen Dokument eingeräumt, dass mehr als die Hälfte seiner Standard-Lebensmittel und -Getränkeprodukte nach einem von der australischen Regierung angewandten Sternesystem nicht als gesund eingestuft würden.

Die Strategie werde sich auf die Teile des Portfolios konzentrieren, die über externe Kriterien wie das Sternesystem bewertet werden können, sagte der Nestlé-Sprecher. Solche Bewertungssysteme gelten jedoch nicht für etwa die Hälfte des Umsatzes des Unternehmens, die Bereiche wie Säuglingsnahrung, spezielle Gesundheitsprodukte und Tiernahrung abdeckt, die durch separate Gesundheitsstandards geregelt werden.

"Wir glauben, dass eine gesunde Ernährung bedeutet, eine Balance zwischen Wohlbefinden und Genuss zu finden. Dazu gehört auch ein gewisser Spielraum für Genussmittel, die in Maßen konsumiert werden", so der Sprecher.

FRANKFURT (Dow Jones)