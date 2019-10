Nestlé schliesst Verkauf von Nestle Skin Health ab

Die Sparte, die offiziell Nestlé Skin Health (NSH) heißt, ist für 10,2 Milliarden Franken (9,4 Mrd Euro) an ein Konsortium um den Finanzinvestor EQT und die Abu Dhabi Investment Authority gegangen. Der Vollzug erfolge nun nach dem Erhalt der notwendigen Genehmigungen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Vevey mit. Der Konzern hat sich damit nach fast 40 Jahren vom Geschäft mit Sonnenschutz, Akne- und Antifaltenmitteln, Hautkrebs- und Nagelpilzmedikamenten getrennt. Nestlé Skin Health war ursprünglich 1981 in Lausanne als Gemeinschaftsunternehmen mit L'Oréal unter dem Namen Galderma gegründet worden.

VEVEY (dpa-AFX)