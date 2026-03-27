Nestle Aktie
WKN: 883723 / ISIN: US6410694060
|Geplanter Verkauf
|
27.03.2026 15:50:40
Nestlé-Aktie etwas leichter: Wassersparte könnte Milliardenwert erreichen
Zum Wassergeschäft gehören Marken wie Perrier und San Pellegrino.
Die Investmentgruppen CD&R, KKR und PAI befinden sich laut FT in der nächsten Bieterrunde für einen Anteil von 50 Prozent an der Sparte. Dabei könnte das gesamte Geschäft mit rund 5 Milliarden Euro bewertet werden. Ein weiteres Unternehmen, Platinum Equity, hat ebenfalls Interesse an dem Deal gezeigt, schreibt die Zeitung weiter.
Nestlé, CD&R, KKR und PAI lehnten eine Stellungnahme gegenüber der FT ab. Platinum reagierte der Zeitung zufolge nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.An der SIX notiert die Nestlé-Aktie zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 75,87 Franken.
DOW JONES
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestle S.A. (spons. ADRs)
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06.01.26
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