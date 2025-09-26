Nestlé Aktie

Personalie 26.09.2025 11:15:00

Nestlé-Aktie fest: Wechsel an der Spitze - Nestlé setzt bei Nespresso auf US-Manager

Nestlé hat einen neuen Chef für sein Kaffee-Geschäft gefunden.

Nestlé hat einen neuen Chef für sein Kaffee-Geschäft gefunden.

Wie der Schweizer Konzern mitteilte, wurde Alfonso Gonzalez Loeschen mit Wirkung zum 1. November zum CEO von Nespresso befördert. Derzeit leitet er das US-Geschäft von Nespresso. Gonzalez Loeschen, der auch in die Nestlé -Konzernleitung einziehen wird, folgt auf Philipp Navratil, der Anfang des Monats zum Konzern-CEO ernannt wurde.

An der SIX verteuern sich die Papiere von Nestlé am Freitag zeitweise um 0,62 Prozent auf 71,44 Schweizer Franken.

DOW JONES

