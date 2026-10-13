Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Wichtige Hürde
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13.10.2026 13:47:39
Nestlé-Aktie in Grün: EU gibt grünes Licht für Gemeinschaftsunternehmen mit Platinum Equity
Die Wettbewerbshüter haben keine wettbewerbsrechtlichen Einwände gegen die Transaktion. Die beiden Unternehmen seien weder auf denselben noch auf vor- oder nachgelagerten Märkten tätig. Der Zusammenschluss wurde deshalb in einem vereinfachten Verfahren geprüft.
Nestlé und Platinum Equity wollen das Wassergeschäft mit Marken wie Perrier, San Pellegrino und Henniez in ein Gemeinschaftsunternehmen namens Peranel mit Sitz in Paris einbringen. Beide Partner sollen je 50 Prozent daran halten.
Die Transaktion bewertet die Sparte mit 4,9 Milliarden Euro oder rund 4,5 Milliarden Franken. Nestlé nimmt durch den Teilverkauf 2,8 Milliarden Franken ein. Der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.
Das Wassergeschäft gilt seit Jahren als Sorgenkind des Nahrungsmittelkonzerns. Die wachstumsschwache Sparte erzielte 2025 einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Franken und steuerte damit knapp 4 Prozent zum Konzernumsatz bei. Belastet wird sie unter anderem durch juristische Probleme wegen unzulässiger Aufbereitungsmethoden bei Mineralwasser in Frankreich.
Die Auslagerung ist Teil des Konzernumbaus unter Nestlé-Chef Philipp Navratil. Der Konzern will sich stärker auf wachstums- und margenstärkere Geschäftsfelder konzentrieren.
Im SIX-Handel notiert die Nestlé-Aktie zeitweise 1,45 Prozent höher bei 77,49 Franken.
/to/uh/AWP/men
VEVEY (dpa-AFX)
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