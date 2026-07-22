Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Medienbericht
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22.07.2026 17:04:39
Nestlé-Aktie in Grün: Teilverkauf des Wassergeschäfts könnte bvorstehen
Die beiden Seiten wollten den Vertrag möglichst noch vor der Vorlage der Nestlé-Halbjahreszahlen am Donnerstag abschließen, schrieb die Zeitung online am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Deal würde das Geschäft mit rund 5 Milliarden Franken bewerten und damit etwa so hoch, wie erwartet.
Nestlé hatte bereits 2024 angekündigt, sich vom Wassergeschäft trennen zu wollen. Die Sparte wurde im vergangenen Jahr organisatorisch ausgegliedert, Anfang 2026 bestätigte der Konzern den laufenden Verkaufsprozess. Platinum Equity sei nach dem Rückzug mehrerer Finanzinvestoren zuletzt als einziger Bieter übrig geblieben, berichtete die FT.
Der Verkauf gilt als komplex. Belastet wird das Geschäft unter anderem durch den Skandal um unzulässige Aufbereitungsmethoden bei Mineralwasser in Frankreich. Das Wassersegment steuerte im vergangenen Jahr rund 3,5 Milliarden Franken oder knapp 4 Prozent zum Konzernumsatz bei.
Der mögliche Teilverkauf ist Teil des Konzernumbaus unter dem neuen Nestlé-Chef Philipp Navratil. Nestlé will sich auf weniger Geschäftsfelder konzentrieren und sucht auch einen Käufer für Teile seines Vitamin- und Nahrungsergänzungsgeschäfts. Nestlé lehnte eine Stellungnahme auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP ab, Platinum Equity äußerte sich laut FT zunächst nicht.
Im Schweizer Handel legt die Nestlé-Aktie zeitwiese 2,47 Prozent zu auf 86,36 Franken.
/to/tt/AWP/jha
LONDON (dpa-AFX)
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