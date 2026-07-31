Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Aus eigener Kraft 31.07.2026 09:30:38

Nestlé-Aktie in Rot: Konzernchef will Schulden ohne L'Oréal-Verkauf reduzieren

Nestlé-Aktie in Rot: Konzernchef will Schulden ohne L'Oréal-Verkauf reduzieren

Nestlé will seine Verschuldung nach Aussagen von Konzernchef Philipp Navratil mit Verkäufen von Randaktivitäten und aus eigener Kraft reduzieren.

Ein Verkauf der milliardenschweren Beteiligung am Kosmetikkonzern L'Oréal kommt trotz des Potenzials zum Schuldenabbau aber vorerst nicht infrage, wie Navratil im Interview mit dem Finanzportal "The Market" (online am Freitag) erklärte.

"Klar, wir müssen unsere Verschuldung reduzieren", sagte Navratil. Mit dem Verkauf des Wassergeschäfts oder auch mit kleineren Veräußerungen wie jener von Blue Bottle Coffee arbeite man auf dieses Ziel hin.

Das Verhältnis von Nettoverschuldung zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle "etwa in der Mitte zwischen 2 und 3 liegen", so der Nestlé-Chef. Per Ende 2025 lag das Verhältnis bei gegen 2,85. Absolut wies Nestlé Ende Juni eine Nettoverschuldung von 56,3 Milliarden Franken aus. Vor einem Jahr lag der Betrag bei 60 Milliarden.

Einen Verkauf der rund 20-prozentigen Beteiligung an L'Oréal schließt der Konzernchef jedoch aus. Zwar "könnte man theoretisch die Schulden deutlich reduzieren", räumte Navratil ein. "Aber es wäre eine Abkürzung." Stattdessen wolle Nestlé "unsere Hausaufgaben" machen und "die Verschuldung organisch herunterzubringen und dabei auch das Portfolio und den Konzern besser aufzustellen". L'Oréal bleibe "eine finanzielle Beteiligung und wir sind glückliche Aktionäre".

Bei der Kapitalallokation setzt Nestlé klare Prioritäten. "Die höchste Priorität" hätten Investitionen in organisches Wachstum, danach folgten die Dividende und der Schuldenabbau. Übernahmen und Aktienrückkäufe hätten dagegen derzeit keine Priorität.

Die Aktien von Nestlé geben im Schweizer Handel zeitweise 0,66 Prozent auf 81,84 Franken nach.

/to/cg/AWP/jha

ZÜRICH (dpa-AFX)

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,ZVG,Nestlé S.A.

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