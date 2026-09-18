Nestle Aktie
WKN: 883723 / ISIN: US6410694060
|Optionen
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18.09.2026 07:59:00
Nestlé-Aktie: Konzern prüft Optionen für russische Tochter
Nestlé prüft die Optionen für seine russische Tochtergesellschaft. Durch ein russisches Präsidialdekret wurde das Geschäft unter vorübergehende externe Verwaltung gestellt worden, wie der Nahrungsmittelkonzern mitteilte.
"Nestlé ist entschlossen, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um seine Rechte zu schützen und die Kontinuität der Geschäftsabläufe im Interesse aller Stakeholder, insbesondere seiner Mitarbeiter, sicherzustellen", teilte das Unternehmen am Freitag mit.
Der Schweizer Lebensmittelriese blieb nach Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine im Jahr 2022 in Russland präsent, hat jedoch begonnen, seine Aktivitäten dort zurückzufahren. Laut dem Geschäftsbericht für 2025 verfügte Nestlé noch über sechs Fabriken in Russland.
DOW JONES
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Nachrichten zu Nestle S.A. (spons. ADRs)
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02.09.26
|Nestlé trennt sich von Supplement-Marken - Aktie im Minus (Dow Jones)
Analysen zu Nestle S.A. (spons. ADRs)
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