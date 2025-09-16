Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Früher als geplant 16.09.2025 20:03:00

Nestlé-Aktie: Nestlé ordnet Führungsspitze neu - Isla folgt auf Bulcke

Nestlé-Aktie: Nestlé ordnet Führungsspitze neu - Isla folgt auf Bulcke

Nach der abrupten Entlassung von Nestlé-CEO Laurent Freixe Anfang September tritt nun Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke zurück.

Bulcke hat sich entschlossen, früher als geplant aus dem Verwaltungsrat auszuscheiden, wie der Nahrungsmittelkonzern mitteilte. "Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, mich zurückzuziehen und den geplanten Übergang zu beschleunigen", wird Bulcke in der Mitteilung zitiert.

Zu seinem Nachfolger als Verwaltungsratspräsident wurde Pablo Isla ab 1. Oktober ernannt.

Nestlé hatte Freixe vor zwei Wochen mit sofortiger Wirkung nach nur einem Jahr im Amt entlassen. Freixe hatte mit einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin gegen die internen Richtlinien verstoßen. Zum Nachfolger wurde Nespresso-Chef Philipp Navratil ernannt.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nestlé feuert CEO Freixe nach Beziehung mit Mitarbeiterin
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren verloren
Nestlé-Aktie mit leichtem Plus : US-Geschäft trotz Strafzoll stabil

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)mehr Analysen

03.09.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.25 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
02.09.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
02.09.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Nestlé Add Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nestle S.A. (spons. ADRs) 76,60 0,00% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 76,98 -0,28% Nestlé SA (Nestle)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: US-Börsen etwas tiefer -- ATX und DAX letztlich leichter -- Asiens Börsen schließen uneinig
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren auf rotem Terrain. Die grössten Börsen Asiens bewegten sich am Dienstag mit wechselnden Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen