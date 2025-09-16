Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Früher als geplant
|
16.09.2025 20:03:00
Nestlé-Aktie: Nestlé ordnet Führungsspitze neu - Isla folgt auf Bulcke
Bulcke hat sich entschlossen, früher als geplant aus dem Verwaltungsrat auszuscheiden, wie der Nahrungsmittelkonzern mitteilte. "Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, mich zurückzuziehen und den geplanten Übergang zu beschleunigen", wird Bulcke in der Mitteilung zitiert.
Zu seinem Nachfolger als Verwaltungsratspräsident wurde Pablo Isla ab 1. Oktober ernannt.
Nestlé hatte Freixe vor zwei Wochen mit sofortiger Wirkung nach nur einem Jahr im Amt entlassen. Freixe hatte mit einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin gegen die internen Richtlinien verstoßen. Zum Nachfolger wurde Nespresso-Chef Philipp Navratil ernannt.
DOW JONES
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,Taina Sohlman / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Nestle S.A. (spons. ADRs)
|76,60
|0,00%
|Nestlé SA (Nestle)
|76,98
|-0,28%
