Nestlé-Aktie schwach: Nachfolgerin für Health-Science-CEO Greg Behar gefunden - Anna Mohl

Bei Nestlé bahnt sich zum Jahreswechsel ein Wechsel an der Spitze des Bereichs Lebensmittelwissenschaften an.

Wie der Schweizer Lebensmittelkonzern mitteilte, verläßt der bisherige Chef des Bereichs Nestlé Health Science, Greg Behar, das Unternehmen zum Jahresende, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Behar war laut Mitteilung neun Jahre der CEO des Segments.

Am 1. Januar soll Anna Mohl, die bisher das internationale Geschäft der Division geleitet hat, an dessen Spitze rücken. Sie wird gleichzeitig Executive Vice President und Mitglied des Vorstands (Executive Board) des Konzerns. Mohl arbeitet seit mehr als 20 Jahren für Nestlé.

Der Nestlé-Verwaltungsrat hat außerdem David Rennie, Leiter der Nestlé-Kaffeemarken und Mitglied des Vorstands, zum Executive Vice President ernannt.

Für die Nestlé-Aktie geht es am Freitagmittag an der SIX um 0,67 Prozent nach unten auf 107,20 Schweizer Franken.

ZÜRICH (Dow Jones)