Blackstone Aktie
WKN DE: A0MSM5 / ISIN: US09253U1088
|Teilverkauf
|
23.01.2026 09:43:39
Nestle-Aktie schwächelt: Verkauf der Wassersparte geht wohl voran - Gebote eingeholt
Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern forderte Interessenten auf, noch im Januar Angebote für eine Beteiligung einzureichen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend berichtete. Die Agentur berief sich auf Personen, die anonym bleiben wollten, weil es sich um eine vertrauliche Angelegenheit handelt.
Laut dem Bericht arbeiteten die Investmentgesellschaften Blackstone, KKR, Bain Capital sowie Clayton Dubilier & Rice an möglichen Offerten. Nestlé werde dabei von der Bank Rothschild beraten. Diskutiert werde zudem eine Fremdfinanzierung von zwei bis drei Milliarden Euro.
Zu der rund fünf Milliarden Euro schweren Sparte gehören unter anderem die Marken Perrier und San Pellegrino. Der Konzern hatte Ende 2024 angekündigt, das Wassergeschäft auszugliedern. Ein Sprecher von Nestlé wollte sich gegenüber Bloomberg nicht äußern.
An der SIX geht es für die Nestlé-Aktie zeitweise 0,67 Prozent auf 72,70 Franken nach unten.
/to/cg/AWP/jha
VEVEY (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Nachrichten zu Blackstone
|
15.01.26
|Blackstone-Aktie steigt: Geplantes Milliardenprojekt für Rechenzentrum in Deutschland (dpa-AFX)
|
07.01.26
|Trump verbietet Profi-Investoren Kauf von Einfamilienhäusern (dpa-AFX)
Analysen zu Blackstone
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!