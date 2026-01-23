Blackstone Aktie

WKN DE: A0MSM5 / ISIN: US09253U1088

23.01.2026 09:43:39

Nestle-Aktie schwächelt: Verkauf der Wassersparte geht wohl voran - Gebote eingeholt

Nestlé hat den geplanten Teilverkauf seines Wassergeschäfts konkretisiert und holt Kreisen zufolge erste Gebote ein.

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern forderte Interessenten auf, noch im Januar Angebote für eine Beteiligung einzureichen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend berichtete. Die Agentur berief sich auf Personen, die anonym bleiben wollten, weil es sich um eine vertrauliche Angelegenheit handelt.

Laut dem Bericht arbeiteten die Investmentgesellschaften Blackstone, KKR, Bain Capital sowie Clayton Dubilier & Rice an möglichen Offerten. Nestlé werde dabei von der Bank Rothschild beraten. Diskutiert werde zudem eine Fremdfinanzierung von zwei bis drei Milliarden Euro.

Zu der rund fünf Milliarden Euro schweren Sparte gehören unter anderem die Marken Perrier und San Pellegrino. Der Konzern hatte Ende 2024 angekündigt, das Wassergeschäft auszugliedern. Ein Sprecher von Nestlé wollte sich gegenüber Bloomberg nicht äußern.

An der SIX geht es für die Nestlé-Aktie zeitweise 0,67 Prozent auf 72,70 Franken nach unten.

/to/cg/AWP/jha

VEVEY (dpa-AFX)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor dem Wochenende wenig bewegt -- Asiens Börsen höher
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende seitwärts. Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

