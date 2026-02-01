Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Konsequenzen angedroht
|
01.02.2026 18:10:00
Nestlé-Aktie: Vorwürfe von Foodwatch zurückgewiesen
Nestlé erklärte in dem Schreiben, die Rückrufe seien jeweils wenige Tage nach Bestätigung des Problems erfolgt, und wies Vorwürfe verspäteten Handelns, fahrlässigen Umgangs mit Produktsicherheit sowie einer Vertuschung möglicher Krankheitsfälle zurück. Bislang lägen keine medizinischen Berichte vor, die einen Zusammenhang zwischen den Produkten und Erkrankungen belegten, hiess es in dem Brief.
Nestlé reagierte mit dem Schreiben auf eine am Donnerstag in Paris eingereichte Strafanzeige von Foodwatch. Die Klage gegen Unbekannt zielt auf Nahrungsmittelkonzerne wie Nestlé und Danone nach deren Rückrufen von Säuglingsnahrung wegen möglicher Belastung mit dem Bakteriengift Cereulid. Die NGO schliesst sich acht Familien mit neun erkrankten Kindern aus Frankreich an. Foodwatch wirft den Konzernen unter anderem das Inverkehrbringen gesundheitsschädlicher Produkte vor.
/to/hr/AWP/he
VEVEY (dpa-AFX)
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
