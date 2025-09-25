Nestle Aktie
WKN: 883723 / ISIN: US6410694060
|Personalie
|
25.09.2025 19:45:00
Nestlé-Aktie: Wechsel an der Spitze - Nestlé setzt bei Nespresso auf US-Manager
Wie der Schweizer Konzern mitteilte, wurde Alfonso Gonzalez Loeschen mit Wirkung zum 1. November zum CEO von Nespresso befördert. Derzeit leitet er das US-Geschäft von Nespresso. Gonzalez Loeschen, der auch in die Nestlé -Konzernleitung einziehen wird, folgt auf Philipp Navratil, der Anfang des Monats zum Konzern-CEO ernannt wurde.
DOW JONES
