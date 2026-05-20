Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
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20.05.2026 11:35:05
Nestle and Danone face fresh scrutiny over infant formula recalls
A toxin was detected in an ingredient supplied by China’s CABIO BiotechWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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