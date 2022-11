Nestle erhöht Umsatzausblick 2022 - Mittelfristig Margenverbesserung

FRANKFURT (Dow Jones)--Nestle will mittelfristig bis 2025 wieder eine zugrunde liegende operative Ergebnismarge von 17,5 bis 18,5 Prozent erreichen. Den Umsatzausblick für das laufende Jahr erhöhte der Schweizer Nahrungsmittelkonzern anlässlich des Investorentages in Barcelona. Das organische Umsatzwachstum soll nun zwischen 8 und 8,5 Prozent liegen. Bisher hatte Nestle ein Wachstum von rund 8 Prozent in Aussicht gestellt. Die zugrunde liegende operative Ergebnismarge soll wie geplant bei etwa 17 Prozent liegen.

Der starke Anstieg der Kosteninflation in den Jahren 2021 und 2022 habe sich auf die Marge ausgewirkt, so Nestle weiter. Durch Kosteneffizienzprogramme solle der Margendruck aber nachlassen. Das Unternehmen rechnet mit einem jährlichen Wachstum des zugrunde liegenden Gewinns je Aktie in der Bandbreite von 6 bis 10 Prozent bei konstanten Wechselkursen für den Zeitraum 2022 bis 2025. Die Schweizer planen zudem eine Entwicklung hin zu einem freien Cash Flow von 12 Prozent des Nettoumsatzes und einer Gesamtkapitalrendite von 15 Prozent.

Nestle erklärte weiter, man prüfe "strategische Optionen" für Palforzia zur Behandlung gegen Erdnussallergie. Grund sei, dass die Annahme durch Patienten und medizinischen Fachkräften langsamer als erwartet erfolge. Die Überprüfung will der Konzern voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 abschließen. In Zukunft soll der Schwerpunkt bei Nestle Health Science verstärkt bei Consumer Care und Medical Nutrition liegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2022 01:56 ET (06:56 GMT)