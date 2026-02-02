02.02.2026 06:31:29

Nestle India legte Quartalsergebnis vor

Nestle India gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Nestle India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,17 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,57 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 56,67 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,80 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4,01 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 52,95 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at

