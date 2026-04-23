Nestle India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nestle India lud am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 5,77 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nestle India noch ein Gewinn pro Aktie von 4,53 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 67,48 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nestle India 55,04 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 5,16 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 64,81 Milliarden INR gerechnet.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 18,15 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 16,64 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 231,55 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 201,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at