Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
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12.06.2026 14:59:52
Nestle India rejects allegations of infestation in its Maggi noodles
NESTLE India on Friday (Jun 12) rejected allegations that insects were found in its Maggi noodles product, after news agency ANI reported...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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