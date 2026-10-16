16.10.2026 06:31:29

Nestle India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nestle India hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,24 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nestle India ein EPS von 3,86 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 67,88 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nestle India einen Umsatz von 56,44 Milliarden INR eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 5,22 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 67,45 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

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