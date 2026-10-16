|
16.10.2026 06:31:29
Nestle India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nestle India hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,24 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nestle India ein EPS von 3,86 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 67,88 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nestle India einen Umsatz von 56,44 Milliarden INR eingefahren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 5,22 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 67,45 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.