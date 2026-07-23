Nestle India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nestle India ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nestle India die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,97 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,35 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 63,78 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,96 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at