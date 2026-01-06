Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
06.01.2026 01:53:13
Nestle issues global recall of some baby formula products over toxin fears
Nestle said it had received no reports of problems and was recalling the products "out of an abundance of caution".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SLI klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:29