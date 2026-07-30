Nestle (Malaysia) Bhd informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nestle (Malaysia) Bhd hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 MYR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,81 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 1,67 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,700 MYR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,81 Milliarden MYR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at