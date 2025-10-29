Nestle (Malaysia) Bhd: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nestle (Malaysia) Bhd hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,49 MYR gegenüber 0,360 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,76 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 1,45 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum.

