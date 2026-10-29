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29.10.2026 06:31:29
Nestle (Malaysia) Bhd: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nestle (Malaysia) Bhd hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 MYR, nach 0,490 MYR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Milliarden MYR in den Büchern standen.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,850 MYR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,86 Milliarden MYR belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
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