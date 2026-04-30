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30.04.2026 06:31:29
Nestle (Malaysia) Bhd stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nestle (Malaysia) Bhd lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,690 MYR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,34 Prozent auf 1,88 Milliarden MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,77 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,839 MYR sowie einen Umsatz von 1,88 Milliarden MYR belaufen.
Redaktion finanzen.at
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