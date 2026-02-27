|
Nestle (Malaysia) Bhd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Nestle (Malaysia) Bhd hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,54 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,20 Prozent auf 1,68 Milliarden MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,19 MYR beziffert, während im Vorjahr 1,77 MYR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,22 Milliarden MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,88 Milliarden MYR ausgewiesen.
