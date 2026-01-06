Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
06.01.2026 21:09:38
Nestle-Rückruf von Babynahrung: Kaum finanzielle Auswirkungen
VEVEY (dpa-AFX) - Bei Nestlé hat eine der größten Rückrufaktionen der Firmengeschichte keine großen finanziellen Auswirkungen: Der Rückruf von Chargen von Babynahrung in über 30 Ländern mache deutlich weniger als 0,5 Prozent des Jahresumsatzes des Lebensmittelkonzerns aus, teilte das Unternehmen am Dienstag auf seiner Homepage mit.
Deshalb seien keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen für die Gruppe zu erwarten, hieß es weiter. Insgesamt ruft der Lebensmittelhersteller Babynahrungsprodukte in 31 Ländern zurück, davon sind 27 in Europa.
Zu den vom Rückzug betroffenen Ländern zählen laut Nestlé Märkte wie die Schweiz, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien oder Österreich. Aber auch in Argentinien, Mexiko und Peru oder in Hongkong musste der Konzern die Babynahrung zurückrufen.
Am Vortag hatte Nestlé bekannt gegeben, Säuglingsnahrung, die mit Gift belastet sein könnte, zurückzurufen. Betroffen sind die bekannte Marke Beba sowie Spezialprodukte wie Alfamino. Eltern wurden von Nestlé dazu aufgefordert, die Produkte aus bestimmten Chargen nicht mehr zu verwenden und im Handel zurückzugeben.
Keine Krankheitsfälle bestätigt
Krankheitsfälle im Zusammenhang mit dem Verzehr seien bislang nicht bestätigt, bekräftigte Nestlé am Dienstag. "Wenn keine Symptome auftreten, besteht kein Grund zur Sorge hinsichtlich gesundheitlicher Auswirkungen." Mögliche Symptome seien starkes oder anhaltendes Erbrechen, Durchfall oder ungewöhnliche Lethargie, die in der Regel zwischen 30 Minuten und 6 Stunden nach dem Verzehr auftreten.
Ursache sei ein technischer Reinigungsdefekt in einem Zulieferbetrieb, durch den es im Dezember zu einer Verunreinigung eines Öls, das als Inhaltsstoff verwendet wird, gekommen sei./jb/mk/AWP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
07.01.26
|Börse Zürich: SLI zum Ende des Mittwochshandels unentschlossen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
07.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zeigt sich fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI im Minus (finanzen.at)
|
07.01.26
|SLI aktuell: SLI liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
07.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI klettert am Mittag (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
07.01.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|80,02
|-2,34%