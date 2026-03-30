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Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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30.03.2026 14:59:21

Nestle says thieves stole 12 tons of KitKat chocolate bars

"We've always encouraged people to have a break with KitKat," the company said, "but it seems thieves have taken the message too literally."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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