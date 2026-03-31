Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
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31.03.2026 09:03:45
Nestle says thieves stole 12 tons of KitKat chocolate bars
"We've always encouraged people to have a break with KitKat," the company said, "but it seems thieves have taken the message too literally."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
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27.03.26
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|25.03.26
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|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Nestlé Hold
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|Nestlé SA (Nestle)
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