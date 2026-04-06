Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
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06.04.2026 12:11:20
Nestle says thieves stole 12 tons of KitKat chocolate bars
"We've always encouraged people to have a break with KitKat," the company said, "but it seems thieves have taken the message too literally."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
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02.04.26
|Verluste in Zürich: SMI am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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02.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
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02.04.26
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02.04.26
|Börse Zürich: SMI präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
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02.04.26
|SIX-Handel SMI beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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02.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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01.04.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
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01.04.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|27.03.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Nestlé Hold
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|18.03.26
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Aktien in diesem Artikel
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|85,00
|0,24%
|Nestlé SA (Nestle)
|84,98
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