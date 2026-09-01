Nestle stößt Mainstream-Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln ab

VEVEY (dpa-AFX) - Nestlé treibt den Umbau seines Geschäfts weiter voran. Als Nächstes stößt der schweizerische Nahrungsmittelkonzern das Mainstream-Geschäft mit Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln ab. Den Fokus legt Nestlé in diesem Bereich künftig auf das Premium-Segment.

Nestlé verkauft den Bereich Mainstream Vitamins, Minerals and Supplements (VMS) zu einem Preis von 1,0 Milliarden Dollar an die US-amerikanische Private-Equity-Firma Yellow Wood Partners, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Unter Vorbehalt der nötigen regulatorischen Genehmigungen soll der Verkauf in der ersten Jahreshälfte 2027 zu einem Abschluss kommen.

"Der Verkauf ist ein weiterer wichtiger Schritt in der strategischen Transformation unseres Portfolios", wird Nestlé-Chef Philipp Navratil in der Mitteilung zitiert. Zuletzt wurde ein Teilverkauf des europäischen Wassergeschäfts besiegelt und im Frühjahr hatte man sich von der US-Premium-Kaffeehauskette Blue Bottle getrennt.

Milliardengeschäft mit Schwergewicht in den USA

Zum Geschäft, das der Konzern nun abstößt, zählen laut den Angaben die Marken Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan's Pride und Sisu sowie das zugehörige US-Eigenmarkengeschäft und Produktions-, Verpackungs-, Lager- sowie Vertriebsstandorte.

Die Sparte ist ein Milliardengeschäft. Im Jahr 2025 hatte Nestlé mit diesen Produkten 1,2 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Sie sind vor allem in den Vereinigten Staaten bekannt, werden aber auch in zahlreichen weiteren Ländern wie Kanada und China verkauft.

Angesichts der Entwicklungen in den jeweiligen Kategorien erfordere das Mainstream-VMS-Geschäft von Nestlé jetzt einen anderen Ansatz unter einem neuen Eigentümer mit einem bestimmten Fokus, hieß es.

Fokus auf Premium-Marken

"Wir konzentrieren unsere Ressourcen künftig auf Bereiche, in denen wir die stärksten Wettbewerbsvorteile haben", wird Navratil weiter zitiert. Dank der Innovationskraft und starken Markenführung sei Nestlé gut positioniert, um im Premium-Segment mit wissenschaftlich fundierten VMS-Produkten weiter zu wachsen.

In diesem Bereich erzielen laut Nestlé Marken wie Solgar und Pure Encapsulations eine starke Performance. Beide Firmen haben ihre Wurzeln in den USA und produzieren hochwertige Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine, Mineralstoffe und hypoallergene Mikronährstoffe./mk/AWP/he