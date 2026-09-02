Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Straffung
|
02.09.2026 06:06:00
Nestlé trennt sich von Supplement-Marken - Aktie im Fokus
Die Vereinbarung zum Verkauf ist ein weiterer Schritt des Schweizer Konzerns zur Straffung seines Portfolios und zur Konzentration auf Kernkategorien.
Das Portfolio aus sieben Marken umfasst unter anderem die Nahrungsergänzungsmittelmarken "Nature's Bounty" und "Sisu". Das vorwiegend in den USA ansässige Geschäft erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von insgesamt 1,2 Milliarden Dollar. Die Marken sind auch in Märkten wie Kanada und China vertreten.
Die Transaktion soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis zur ersten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen sein, teilte Nestlé mit.
DJG/DJN/sha
DOW JONES
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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
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01.09.26
|Nestle stößt Mainstream-Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln ab (dpa-AFX)
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31.08.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
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31.08.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
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31.08.26
|Schwacher Handel: SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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31.08.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
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31.08.26
|Verluste in Zürich: SMI schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
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31.08.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
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28.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Nestle S.A. (spons. ADRs)
|83,00
|-0,24%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,72
|0,59%