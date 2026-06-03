Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
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03.06.2026 12:49:38
Nestle übernimmt Smart-Food-Pionier Yfood vollständig
VEVEY (dpa-AFX) - Nach drei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit übernimmt Nestlé die Firma Yfood vollständig von ihren Gründern. Yfood bietet trinkfertige Mahlzeiten in 30 Ländern an. Das Unternehmen erzielte 2025 laut einer Mitteilung vom Mittwoch einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro und verzeichnete damit ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Yfood wolle nun die Expansion der Marke über Europa hinaus vorantreiben.
Bereits seit 2023 hält Nestlé eine 49-prozentige Minderheitsbeteiligung an Yfood. Vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen sollen die verbleibenden Anteile der Gründer zum 3. Juli an Nestlé übergehen. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.
Yfood wurde laut Website 2017 in München gegründet und beschäftigt über 150 Mitarbeitende./dm/ls/AWP/jha
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