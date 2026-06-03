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WKN: 883723 / ISIN: US6410694060

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03.06.2026 13:28:40

Nestlé übernimmt Trinkmahlzeitanbieter yfood Labs vollständig

Von Joe Stonor und Aimee Look

DOW JONES--Nestle übernimmt yfood Labs vollständig, gut drei Jahre nachdem der Schweizer Nahrungsmittelkonzern knapp die Hälfte an dem Anbieter von Mahlzeitenersatzprodukten erworben hat. Seit 2023 hielt Nestlé einen Anteil von 49 Prozent an dem Münchener Unternehmen. Nun gab der Konzern bekannt, dass er die restlichen Anteile von den Unternehmensgründern und Co-CEOs Benjamin Kremer und Noel Bollmann für einen nicht genannten Betrag erworben habe. Laut gut informierten Kreisen wurde yfood in der Transaktion mit 450 Millionen Euro bewertet.

Die Übertragung der Anteile soll am 3. Juli abgeschlossen sein. Danach übernimmt die Nestlé-Managerin Jolanda Schwirtz die Leitung des Unternehmens. Die Transaktion solle das Wachstum von yfood beschleunigen, so Nestlé. yfood werde weiterhin unabhängig von dem Konzern agieren.

Das 2017 gegründete Unternehmen stellt in Deutschland und Europa Trinkmahlzeiten her und vertreibt Getränke, Pulver und Riegel in 30 europäischen Ländern. Im Jahr 2025 erzielte yfood einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 07:28 ET (11:28 GMT)

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