Nestle übernimmt US-Kaffeemarke Seattle's Best

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Nestle baut sein Kaffeegeschäft mit einer Übernahme in den USA aus. Von Starbucks wird die Marke Seattle's Best Coffee gekauft, wie der Schweizer Konzern mitteilte. Das Sortiment von Seattle's Best Coffee an geröstetem und gemahlenem Kaffee sowie Pads sei in der Gastronomie und Lebensmittelhandel erhältlich. Einen Preis für die Übernahme nannte die Nestle SA nicht.

October 19, 2022 02:01 ET (06:01 GMT)